Aydın'da otomobilinin yakıt deposunda uyuşturucu ele geçirilen sürücü tutuklandı

Adalıları 'bu kadar da olmaz' dedirtti

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde otomobilin yakıt deposunda uyuşturucu yakalanan sürücü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il dışından kente uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine takibe aldıkları bir otomobili durdurdu.

Ekipler, narkotik dedektör köpeği "Gece"nin desteğiyle otomobilde yaptığı aramada, yakıt deposunda 1 kilogram 947 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi, sürücü M.T'yi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.T, çıkarıldığı hakimlikçe "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

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