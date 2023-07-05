Aydın Ticaret Borsası

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AYDIN (AA) - Aydın Ticaret Borsasında natürel ham zeytinyağı, kilogramı 90 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları şöyle:

Ürün En düşük (lira) En yüksek (lira) Natürel ham zeytinyağı 90,00 90,00 Sıra buğday 6,15 6,54 Yeşil salamura zeytin 20,00 20,00





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