Aydın'da tır dorsesinden düşen su damacalarının çarptığı çocuk yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde seyir halindeki tırın dorsesinden düşen su damacalarının çarptığı çocuk, yaralandı.

Nazilli'den Denizli yönüne seyir halindeki D.N.B. idaresindeki 09 AHY 227 plakalı tırın dorsesi, Dörtyol Kavşağı'nda açıldı.

Dorsedeki su dolu damacalarının bir kısmı yola devrildi.

Plastik damacanalar, o esnada annesiyle kaldırımda yürüyen 8 yaşındaki K.O.'ya çarptı.

Nazilli Devlet Hastanesine kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Damacanaların tırın dorsesine yüklenmesinin ardından yol, ulaşıma açıldı.

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