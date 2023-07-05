Aydın'da lastiği patlayan otomobile başka bir otomobil çarpması sonucu 7 kişi yaralandı

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AYDIN (AA) - Aydın-İzmir Otoyolu'nda emniyet şeridinde patlayan lastiği değiştirmek için duran otomobile, başka bir otomobilin çarpması sonucu 7 kişi yaralandı.

Germencik İlçesi Ömerbeyli Mahallesi mevkisinde Bülent Akpınar'ın kullandığı 09 AIM 832 plakalı otomobilin lastiği patladı.

Akpınar, aracı emniyet şeridine çekip lastiği değiştirmeye çalışırken arkadan gelen Abdullah K'nin kullandığı 34 ZRJ 68 plakalı otomobil, aracına çarptı.

Kazada, iki otomobilde bulunan 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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