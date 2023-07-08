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        Aydın'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        AA txt
        Giriş: 08.07.2023 - 00:04
        Aydın'da traktörle otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

        AYDIN (AA) - Aydın’ın Germencik İlçesinde meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

        Mehmet Ali Taşdemir (68) yönetimindeki 20 YA 446 plakalı otomobil, Neşetiye Mahallesi'nde Mustafa Lop (59) idaresindeki 09 TE 366 plakalı traktörle çarpışıp savrularak yol dışına çıktı.

        Kazada her iki aracın sürücülerinin yanı sıra otomobildeki Emine (44), Ayla (14) ve Arda Akman (12) ile Yadigar Taşdemir (61) yaralandı.

        Ambulanslarla çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Mustafa Lop'un sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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