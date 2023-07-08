Eşi hastalanınca tamirhanenin başına geçip "Kezban Usta" oldu

AYDIN (AA) - FERDİ UZUN - Aydın'da, oto tamircisi eşinin hastalığı sürecinde geçici olarak tezgahın başına geçen 40 yaşındaki Kezban Sürücü, azmiyle 2 yılda usta oldu.

İncirliova ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi Kezban Sürücü, 2021 yılında, oto tamir ustası olan eşinin geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle işlerin başına geçti. Acarlar Meslek Lisesinde çıraklık eğitimi alan ve 6 ayın sonunda 93 puanla mezun olan Sürücü, eşinin evde olduğu dönemde işin inceliklerini öğrendi. İncirliova Sanayi Sitesi'ndeki iş yerine de kısa sürede adapte olan Sürücü, araçların tüm bakımını yapıyor.

Eşinin 1 yıl süren tedavisinin ardından işe dönmesiyle onunla el ele verip araçları tamir etmeye başlayan Kezban Sürücü, kendi deyimiyle dışarıda makyajı ve topuklu ayakkabılarıyla "Kezban Hanım" olarak geldiği dükkanda "Kezban Usta" olarak güne devam ediyor.

Kezban Usta, bazen araç kaldırma liftinin altına giriyor bazen de araçların motorlarını tamir ediyor. Günün sonunda işçi tulumunu çıkaran Sürücü, aynanın karşısında makyajını yaparak iş yerinden ayrılıyor.

Sürücü, AA muhabirine bir kadın olarak sanayide çalışmaktan gurur duyduğunu söyledi.

İşe başlama sürecini anlatan Sürücü, "Git gel, git gel önce işi gözlemledim, takip ettim, dedim ben bu işi yaparım. Niye yapmayayım? Bir kadın olarak ismimi duyururum. 'Bu sanayiye gelirim, başarırım' diye düşündüm ve hemen Acarlar Meslek Lisesine, çıraklığa yazıldım. 6 ay burada eğitim gördüm. 6 ay sonra sınava girdim, sınavı da 93 puanla kazandım." ifadelerini kullandı.

Tamirhanede kendisini gören müşterilerin şaşırdığına dikkati çeken Sürücü, kadınların mücadeleci olduğunu ve isteyince her işi başarabileceğini dile getirdi.

- "Makyajsız olmaz"

Yıllardır makyajsız dışarıya çıkmadığını vurgulayan Sürücü, "Makyajsız olmaz. Kesinlikle dışarı çıkarken bir kadın olarak makyajımı yapıyorum. 'Kezban Hanım' olarak geldiğim tamirhanede 'Kezban Usta' oluyorum. Tulumumu giyiyorum. Bundan hiç gocunmuyorum. Ellerimin, yüzümün yağıyla gerçekten gurur duyuyorum. Bunlar benim madalyam. Helalinden, dürüstlüğümle ekmeğimi kazanıyorum. Bu zaten beni acayip mutlu ediyor. Acayip duygulandırıyor." diye konuştu.

Semavi Sürücü ise hastalığı sürecinde usta arayışına girdiğini fakat eşinin işi öğrenmesiyle buna gerek kalmadığını ifade ederek, şu an birlikte işin üstesinden geldiklerini kaydetti.