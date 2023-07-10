Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aydın'da son 6 ayda jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 86 kişi tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 18:40
        Aydın'da son 6 ayda jandarmanın uyuşturucu operasyonlarında 86 kişi tutuklandı

        AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma ekiplerinin son 6 ayda gerçekleştirdiği 831 uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 903 kişiden 86'sı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihlerinde 831 uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi.

        Operasyonlarda yapılan aramalarda 46 kilo 548 gram kubar esrar, 3 kilo 659 gram sentetik uyuşturucu, 230 gram skunk, 6 bin 344 sentetik uyuşturucu hap, 1 kilo 230 gram haşhaş, 8 bin 340 kök kenevir, 173 ekstazi, 186 gram kokain, 3 hassas terazi, 219 uyuşturucu kullanma aparatı, 22 tabanca ile 3 av tüfeği ele geçirildi.

        Gözaltına alınan 903 kişiden 86’sı tutuklandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Evlenme vaadiyle kandırıp, tehdit ettiği için öldürmüş
        Evlenme vaadiyle kandırıp, tehdit ettiği için öldürmüş
        Kazada ölen gurbetçi çift, tatil için Didim'e gidiyormuş
        Kazada ölen gurbetçi çift, tatil için Didim'e gidiyormuş
        Otomobille önünü kestiği kadın tarafından öldürüldü
        Otomobille önünü kestiği kadın tarafından öldürüldü
        Deniz Seki: Çok erken gittin Özkan ağabey
        Deniz Seki: Çok erken gittin Özkan ağabey
        Kuşadasıspor transfere başladı
        Kuşadasıspor transfere başladı
        Nazilli Belediyespor'da değişim sürüyor
        Nazilli Belediyespor'da değişim sürüyor