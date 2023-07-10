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        Aydın'da kendisini rahatsız eden kişiyi öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

        AA txt
        Giriş: 10.07.2023 - 20:22
        Aydın'da kendisini rahatsız eden kişiyi öldürdüğü iddia edilen kadın tutuklandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde tabancayla bir kişiyi öldüren kadın tutuklandı.

        Kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mustafa Teksöğüt'ü (51) tabancayla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Esra A'nın (36) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

        Kadının emniyette, Teksöğüt ile daha önce birlikte olduğunu, ayrılmak istediğini söylediğinde Teksöğüt'ün kendisini dövdüğünü, bunun üzerine uzaklaştırma kararı aldığını söylediği öğrenildi.

        Olay günü Teksöğüt'ün aracıyla önünü kestiğini ve tehdit ettiğini ifade eden Esra A'nın, yanında bulunan annesi ve kendisini korumak için tabancayla Teksöğüt'e ateş açtığını belirttiği öğrenildi.

        Camiatik Mahallesi Güneş Sokak'ta dün, Esra A. (36) kendisini rahatsız ettiğini iddia ettiği Mustafa Teksöğüt (51) ile tartışmaya başlamış, tartışmanın büyümesi üzerine Esra A. tabancayla ateş ettiği Teksöğüt'ü öldürmüştü.

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