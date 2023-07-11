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        Aydın'da maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 16:32
        Aydın'da maden ocağındaki iş kazasında 1 işçi öldü

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesindeki kömür ocağında meydana gelen iş kazasında 1 işçi hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Ocaklı Mahallesi'ndeki kömür madeni işletmesinde çalışan işçi Süleyman Oruç (40), yer altında çalıştığı esnada vagona ait krikonun kopması sonucu sıkışarak ağır yaralandı.

        Oruç, mesai arkadaşları tarafından ocaktan çıkarıldı.

        Sağlık ekiplerince Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Oruç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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