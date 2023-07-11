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        İYİ Parti'li Taner'den, Aydın Büyükşehir Belediyesine tepki

        AA txt
        Giriş: 11.07.2023 - 18:02
        İYİ Parti'li Taner'den, Aydın Büyükşehir Belediyesine tepki

        AYDIN (AA) - İYİ Parti Aydın İl Başkanı Recep Taner, Aydın Büyükşehir Belediyesinin İncirliova Belediyesine yeteri kadar destek vermediğini öne sürerek, tepki olarak bugün Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısı'na katılmadıklarını söyledi.

        Recep Taner, İncirliova Belediyesi binasında gazetecilere, İYİ Parti'li Aytekin Kaya'nın belediye başkanı olduğu İncirliova Belediyesinin, Aydın Büyükşehir Belediyesinden yeterli yatırımı alamadığını öne sürdü.

        Konuyu birkaç kez gündeme getirmelerine rağmen sonuç alamadıklarını iddia eden Taner, şunları söyledi:

        "Millet İttifakı'nın ortağı olarak bizim İYİ Parti'li arkadaşların da destekleriyle gelinen makamlarda, maalesef o makamlara gelindikten sonra bu desteklerimiz unutuldu. Tıpkı İstanbul, Ankara ve diğer büyükşehirlerin seçimlerinde olduğu gibi. Bizim desteklerimizle oraya geldiklerini unutarak, kendileri oraya kendi partililerin oylarıyla gelmiş gibi bir süreç işledik. Bugüne kadar ben şahsen İl başkanı olarak, Aydın Büyükşehir Belediyesine teşkilat kanalıyla bir tane elman koymadım."

        Bazı basın yayın organlarında İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya'nın partisinden istifa edeceği ve başka bir partiye geçeceği yönünde haberler olduğunu da aktaran Taner, bunların gerçek olmadığını ileri sürdü.

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