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        Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 18 kişi yakalandı

        AA txt
        Giriş: 12.07.2023 - 13:23
        Depremzedeleri konteyner satma vaadiyle dolandıran 18 kişi yakalandı

        AYDIN (AA) - Aydın merkezli 3 ilde, internetten konteyner ve prefabrik ev satışı ilanıyla çoğunluğu depremzede olan vatandaşları dolandırdığı iddia edilen 18 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan konteyner dolandırıcılığı soruşturması kapsamında Aydın, Denizli ve İzmir'de önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

        18 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında yapılan aramalarda, 1 pompalı tüfek, 2 tabanca ele geçirildi, dijital materyallere el konuldu.

        Şüphelilerin, İncirliova ilçesinde kurdukları paravan şirket aracılığıyla sosyal medya ve internet üzerinden sahte konteyner ve prefabrik ev satışı ilanı paylaştığı, mağdurlardan banka hesapları üzerinden para alarak dolandırıcılık yaptıkları belirlendi. Ddolandırılan kişilerin çoğunun depremzedeler olduğu öğrenildi.

        Zanlıların aynı yöntemle elektrikli motosiklet satışı adı altında engelli ve yaşlıları da dolandırdıkları da kaydedildi.

        Aydın İl Emniyet Müdürlüğüne getirilen 18 kişinin işlemleri sürüyor.

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