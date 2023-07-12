Söke'de 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

AYDIN (AA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Söke İşletme Fakültesi'nde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Fakültenin ek binasında düzenlenen programda konuşan Rektör Yardımcısı ve Söke İşletme Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal İyem, Türkiye'de darbelerin siyasal, ekonomik ve kültürel gelişime büyük bir ket vurduğu söyledi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimini, milletin başarısızlığa uğrattığını ifade eden İyem, "15 Temmuz, bir toprak nasıl vatan olur ve nasıl vatan kalır sorularının Türk milleti tarafından cevaplandığı gün olmuştur." dedi.

Darbe girişimi sırasında hayatını kaybedenlerin anıldığı programa Söke Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Batir ile siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.