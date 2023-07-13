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        Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

        AA txt
        Giriş: 13.07.2023 - 19:13
        Kuşadası açıklarında 20 düzensiz göçmen kurtarıldı

        ​​​​​​​​​​​​​AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmen kurtarıldı.

        ​​​​​​​Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kuşadası açıklarında lastik botta bir grup düzensiz göçmenin bulunduğu bilgisi alındı. Bunun üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu sevk edildi.

        Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 20 düzensiz göçmeni kurtardı.​​​​​​​

        Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.

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