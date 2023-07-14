Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aydın'da yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 16:18
        Aydın'da yürütülen "Kadın Sağlığı Eğitim Projesi'nde" bilgilendirme toplantısı yapıldı

        AYDIN (AA) - Aydın Valisi Hüseyin Aksoy'un eşi Hülya Aksoy'un koordinatörlüğünde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yürütülen "Aydın Valiliği Kadın Sağlığı Eğitim Projesi"nin bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

        Vali Hüseyin Aksoy, Efeler Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda yaptığı konuşmada, proje kapsamında 323 binin üzerinde kadına, kadın sağlığı konusunda eğitim verdiklerini söyledi.

        Aksoy, özellikle meme kanseri konusunda kadınların bilinçlenmesinin son derece önemli olduğunu belirtti.

        Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uzman Doktor Gülnur Saruhan, proje kapsamında verilen eğitimlerle ilgili sunum gerçekleştirdi.

        Programda İl Sağlık Müdürü Eser Şenkul ile Hülya Aksoy da birer konuşma yaptı.

        Projeye katılan 124 sağlık çalışanına, Aydın Valisi Hüseyin Aksoy ve eşi Hülya Aksoy tarafından sertifika verildi.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Aydın BŞB'de Çağla kaldı
        Aydın BŞB'de Çağla kaldı
        Simge Sağın'a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti
        Simge Sağın'a sahnede saçlarını Icardi gibi sarıya boyayan minik hayranı eşlik etti
        Efeler 09'da gol kralı İshak gitti
        Efeler 09'da gol kralı İshak gitti
        Nazilli Belediyespor'da belirsizlik hakim
        Nazilli Belediyespor'da belirsizlik hakim
        Aydın'da 2 ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
        Aydın'da 2 ilçedeki uyuşturucu operasyonunda 6 tutuklama
        Sahte ilanlar ile depremzedeleri dolandıran 18 şüpheliye gözaltı
        Sahte ilanlar ile depremzedeleri dolandıran 18 şüpheliye gözaltı