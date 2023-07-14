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        Didim açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.07.2023 - 20:52
        Didim açıklarında 54 düzensiz göçmen yakalandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 54 düzensiz göçmen yakalandı.

        Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Didim açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup göçmen olduğunun bildirilmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botları sevk edildi.

        Ekipler, İtalya rotası üzerinde hareket halindeki yelkenli tekneyi durdurarak 54 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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