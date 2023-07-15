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        Aydın'da "AA Fotoğraflarıyla 15 Temmuz" sergisi açıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 13:51
        Aydın'da "AA Fotoğraflarıyla 15 Temmuz" sergisi açıldı

        AYDIN (AA) - Aydın Adnan Menderes Üniversitesince "Anadolu Ajansı Fotoğraflarıyla 15 Temmuz" sergisi açıldı.

        Atatürk Kent Meydanı'ndaki sergide, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin, Fetullahçı Terör Örgütü'nün darbe girişimi sırasında çektiği 20 fotoğraf yer aldı.

        Serginin açılışına, Vali Hüseyin Aksoy, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İyem ile AK Parti İl Başkanı Gökhan Ökten katıldı.

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