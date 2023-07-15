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        Aydın'da devrilen traktördeki baba oğul yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2023 - 18:39
        Aydın'da devrilen traktördeki baba oğul yaralandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen traktördeki baba oğul yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Hulusi Çapar idaresindeki plakasız traktör, Bağarası Mahallesi'nde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

        Kazada, traktör sürücüsü ile oğlu Özay Çapar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaralıları Söke Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Sürücü Hulusi Çapar'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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