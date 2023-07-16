Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi
AYDIN (AA) - Aydın'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü nedeniyle etkinlikler düzenlendi.
Atatürk Kent Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe vatandaşlar Türk bayraklarıyla katıldı.
İstiklal Marşı'nın okumasıyla başlanan etkinlikte Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.
Programda konuşan Aydın Valisi Hüseyin Aksoy, darbeci hainlere karşı göğsünü siper eden demokrasi kahramanlarının 15 Temmuz'da göstermiş olduğu şanlı direnişin öyküsünün tarihe altın harflerle yazıldığını söyledi.
Aksoy, "Darbe girişiminin ardından hızlıca toplanan Türkiye, savunma sanayinden ulaşıma enerjiden yerli ve milli markalara kadar her alanda mega projelerle yeniden atağa kalktı." dedi.
Konuşmanın ardından darbe girişiminde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Nedip Cengiz Eker'in videosu ekrandan izletildi.
Lise öğrencilerinin şiir okumasının ardından mehteran ve semazen gösterisi yapıldı.
Camilerde sela okunmasından sonra meydana kurulan dev ekranlara 15 Temmuz belgesi yansıtıldı.
Programa, Garnizon Komutanı Albay Hakkı Haktan Armağan, Aydın Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Barış Altıntaş, Aydın Cumhuriyet Başsavcısı Kurtca Eker, Aydın İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, İl Jandarma Komutanı Albay Ali Naci Aldemir, Efeler Kaymakamı İlker Arıkan, siyasi partilerin temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.