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        Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.07.2023 - 09:11
        Germencik'te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programda Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Saygı duruşunda bulunulmasının İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından etkinliğe katılan vatandaşlar, Türk bayraklarıyla Ali Şanlı Kent Meydanı'na kadar yürüyüş düzenledi.

        Meydanda Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

        Germencik Kaymakamı Turgay Gülenç, burada yaptığı konuşmada 15 Temmuz darbe girişimiyle Fetullahçı Terör Örgütü'nün Türkiye Cumhuriyeti'nin geleceğini dış güçlerin elline teslim etmeye çalıştığını belirterek, "15 Temmuz bir toprak nasıl vatan olur, hasıl vatan kalır sorusunun Türk milleti tarafından cevaplandırıldığı bir gündür." dedi.

        Programa Belediye Başkanı Fuat Öndeş de katıldı.

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