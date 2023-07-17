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        Aydın'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 15:40
        Aydın'da trafik kazasında 2 kişi yaralandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, H.E. idaresindeki 35 LDK 53 plakalı hafif ticari araç, Yamaç Kavşağı'nda virajı alamayıp takla attı.

        Sürücü ile yanında bulunan M.E. araçta sıkıştı. İhbar üzerine kaza yerine gelen itfaiye ekipleri, 2 kişiyi sıkıştıkları yerden kurtardı.

        Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırdı.

        Yaralıların durumu iyi olduğu öğrenildi.

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