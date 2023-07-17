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        Aydınlı genç, Kastamonu'da bulduğu yorgun kırlangıcın bakımını üstlendi

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.07.2023 - 16:07
        Aydınlı genç, Kastamonu'da bulduğu yorgun kırlangıcın bakımını üstlendi

        AYDIN (AA) - Kastamonu'da, Gençlik ve Spor Bakanlığınca düzenlenen gençlik kampına katılan lise öğrencisi Abdullah Said Nas, bitkin halde bulduğu kırlangıcı tedavi için memleketi Aydın'a getirdi.

        Abdullah Said Nas, kamp kafilesini taşıyan otobüsle getirdiği kuşu, veterinere götürdü.

        Nas, AA muhabirine, yaptığı açıklamada, kamp alanında yerde uçamayan bir kırlangıç olduğunu fark ettiğini belirtti.

        Kırlangıcın yuvasını aramalarına rağmen bulamadığını anlatan Nas, "Bir türlü yuvasına ulaşamadık. Kuşlara ilgili olduğum için onun bakımını yapmaya karar verdim." dedi.

        Nas, sağlığına kavuşuncaya kadar kuşa Efeler ilçesindeki evinde bakacağını, daha sonra da doğaya salacağını ifade etti.

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