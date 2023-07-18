Aydın merkezli 7 ildeki suç örgütü operasyonunda yakalanan 11 kişi tutuklandı

AYDIN (AA) - Aydın merkezli 7 ilde, araçlarını satmak isteyenleri sahte banka dekontuyla dolandırdığı öne sürülen suç örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 11'i tutuklandı.

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı'nda ifade verme ve diğer işlemleri tamamlanan 32 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu sonrası sulh ceza hakimliğine çıkartılan bu kişilerden aralarında örgütün elebaşı M.Y. ile örgüt yöneticileri Ü.Ü, H.G. ve T.T'nin de olduğu 11'i tutuklandı. Diğer şüpheliler ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

- Operasyon

Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 17 Temmuz'da dolandırıcılık şüphelilerine yönelik 7 ilde yapılan operasyonda, örgüt elebaşısı M.Y. ile örgüt yöneticileri Ü.Ü, H.G ve T.T'nin de aralarında olduğu 32 şüpheliyi yakalamıştı.

Adreslerdeki aramalarda, ikiz ve sahte plakalar, banka dekontları, çek ve bir miktar para ele geçirilmişti.

Şüphelilere ait İstanbul ve Eskişehir'deki oto galeriler için ihtiyati tedbir kararı alınmıştı.

Aracını satmak isteyenleri, sahte banka dekontuyla hesaplarına para göndermiş gibi göstererek kandırdıkları ve noterde araç devir işlemi gerçekleştikten sonra iletişimi kestikleri öne sürülen zanlıların, bu yöntemle yaklaşık 150 kişiyi dolandırarak 35 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri iddia edilmişti.