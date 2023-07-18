Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

        Aydın'da MHP'ye katılımlar

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 13:57
        Aydın'da MHP'ye katılımlar

        AYDIN (AA) - Aydın'da MHP'ye katılan 8 kişiye rozet takıldı.

        MHP İl Başkanı Haluk Alıcık, parti binasında düzenlenen programda, farklı partilerden MHP'ye geçen 8 kişiye rozet taktı.

        Partilerine geçen kişilere teşekkür etti.

        Yerel seçimlere ilişkin görüşlerini dile getiren Alıcık, "Yerel seçimlerde Aydın Büyükşehir Belediyesi dahil bütün ilçelere talibiz. Milliyetçi Hareket Partisi ailesi olarak Aydın'da günden güne hep güçlenmeye devam ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti var olduğu sürece Milliyetçi Hareket Partisi de var olmaya devam edecektir." ifadelerini kullandı.

        Şurada Paylaş!

        Benzer Haberler

        Nazilli'de yönetime şirketleşme yetkisi
        Nazilli'de yönetime şirketleşme yetkisi
        Efeler'de kaptan da tamam
        Efeler'de kaptan da tamam
        7 ilde sahte dekontla araç dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama
        7 ilde sahte dekontla araç dolandırıcılığı operasyonunda 11 tutuklama
        Efeler 09 SFK Kanber´le yeniden anlaştı
        Efeler 09 SFK Kanber´le yeniden anlaştı
        Sahte dekontla 7 ilde ikinci el araç sahiplerini dolandıran şüphelilere operasyon; 32 gözaltı
        Sahte dekontla 7 ilde ikinci el araç sahiplerini dolandıran şüphelilere operasyon; 32 gözaltı
        Nazilli Belediyespor'da olağanüstü kongre yarın yapılacak
        Nazilli Belediyespor'da olağanüstü kongre yarın yapılacak