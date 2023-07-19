Aydın'da refüje çarpan otomobilin sürücüsü öldü
AYDIN (AA) - Aydın'ın Didim ilçesinde refüje çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Orhan Ertürk'ün (36) kullandığı 48 AHE 974 plakalı otomobil, Söke-Milas kara yolu Akyeniköy Mahallesi mevkisinde refüje çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle araçtan fırlayan sürücü yola savruldu.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Sağlık ekipleri Ertürk'ün yaşamını yitirdiğini belirledi.
Cenaze Didim Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.