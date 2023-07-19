Aydın'da sahte para operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde düzenlenen sahte para operasyonunda 3'ü yabancı uyruklu 4 şüpheli yakalandı.
Söke Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, piyasaya sahte döviz sürüleceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Plakası belirlenen otomobili durduran polis, araçta sahte 100'lük ve 50'lik banknotlar halinde 18 bin 850 dolar ele geçirdi.
Araçtaki yabancı uyruklu G.G, M.T. ve S.A. ile İ.D. gözaltına alındı.