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        Aydın'da sıcak hava nedeniyle sokaklarda yoğunluk azaldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.07.2023 - 15:59
        Aydın'da sıcak hava nedeniyle sokaklarda yoğunluk azaldı

        AYDIN (AA) - Aydın'da sıcak hava nedeniyle açık alanlardaki yoğunluk azaldı.

        Kentte hava sıcaklığı, öğle saatlerinde 41 dereceye ulaştı.

        Merkez ilçe Efeler'de vatandaşlar, dışarı çıkmamayı tercih etti. Dışarı çıkanlar ise gölgelik alanlarda vakit geçirdi.

        İlçedeki meydan ve sokaklarda insan yoğunluğunun azaldığı görüldü.

        Sıcaktan bunalanlar ise serinlemek için Kuşadası ve Didim ilçelerindeki sahilleri doldurdu.

        Kuşadası'nda Davutlar yolunda asfalt eridi. Eriyen asfalttan yolun karşısına geçmek isteyen vatandaşlar, zor anlar yaşadı. Bazı vatandaşların terliği, eriyen asfalta yapıştı.

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