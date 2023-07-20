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        Aydın'da bir otelin bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 16:19
        Aydın'da bir otelin bodrumunda çıkan yangın hasara neden oldu

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde 7 katlı otelin bodrum katında çıkan yangında hasar oluştu.

        Cumhuriyet Mahallesi Hürriyet Caddesi'ndeki otelin bodrum katında yangın çıktı.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Otel çevresindeki araçlar, gelen ekiplerce çekici yardımıyla tedbir amacıyla kaldırıldı.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın bodrum katta hasara yol açtı.

        Nazilli Kaymakam Sedat Sırrı Arısoy ile İlçe Emniyet Müdürü Şafak Yıldırım, olay yerine gelerek bilgi aldı.

        Olay dolayısıyla bir süre trafiğe kapatılan Hürriyet Caddesi, soğutma çalışmaları sonrası yeniden açıldı.

        Yangının, elektrik kontağından çıkmış olabileceği belirtildi.

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