Söke'de kurallara uymayan 14 sürücüye ceza uygulandı
AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde trafik denetiminde kurallara uymadığı belirlenen 14 sürücüye idari para cezası uygulandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Büro Amirliği ekipleri, ilçede trafik denetimi gerçekleştirdi.
Sivil trafik ekipleri kırmızı ışık, seyir halinde cep telefonu ile konuşmak, fazla yolcu taşımak, trafik işaret ve levhalarına uymamak, emniyet kemeri takmamak kurallarını ihlal eden 14 sürücüye cezai işlem uyguladı.
Ayrıca, abartı egzoz kullanmaktan 6, tescilsiz ve plakasız aracı karayoluna çıkarmaktan 5, çalıntı araç kullanan 4 sürücü hakkında adli işlem başlatıldı.