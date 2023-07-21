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        Aydın'da kaçırdıkları kişiyi darbederek senet imzalattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2023 - 19:22
        Aydın'da kaçırdıkları kişiyi darbederek senet imzalattıkları öne sürülen 2 kişi tutuklandı

        AYDIN (AA) - Aydın'da bir kişiyi kaçırıp darbederek zorla senet imzalattıkları iddia edilen 4 zanlıdan 2'si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, E.G'nin tefeci bir grup tarafından kaçırılıp darbedildiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheliler M.B, N.İ, B.B. ve V.K'yi eş zamanlı operasyonla yakaladı.

        Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, farklı kişilere ait 55 senet ve teleskopik cop ele geçirildi.

        Gözaltına alınan zanlılar, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

        Şüphelilerden M.B. ve N.İ. tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Zanlılar, müşteki E.G'ye faizle para vermek, sonra da kaçırıp darbettikleri E.G'ye zorla senet imzalatmakla suçlanıyor.

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