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        Aydın'da solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

        Aydın'ın Söke ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 6 günlük bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.07.2023 - 15:58
        Aydın'da solunum sıkıntısı yaşayan bebek, ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde solunum sıkıntısı yaşayan 6 günlük bebek, Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle Ankara'ya sevk edildi.

        Fehime-Faik Kocagöz Devlet Hastanesinde nefes darlığı sorunu yaşayan Arya Aydemir'in Ankara'ya sevkine karar verildi.

        Söke Şehir Stadı'na inen Sağlık Bakanlığına bağlı ambulans helikopterle, bebek Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine götürüldü.

        Bebeğin babası Emrah Aydemir, "Devletimizden Allah razı olsun. Böyle zor günümüzde bizleri yalnız bırakmadılar. Arya bebek henüz 6 günlük. Nefes darlığı problemi yaşıyordu. Sağlık Bakanlığımıza teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

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