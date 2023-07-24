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        Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 01:48
        Aydın'daki bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Parkı'nda düzenlenen bir sünnet merasiminde C.G. ile K.B. arasında yan bakma meselesinden tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine C.G, K.B'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.B, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        C.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

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