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        Aydın'da basın bayramı kutlandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 15:38
        Aydın'da basın bayramı kutlandı

        AYDIN (AA) - Aydın Gazeteciler Cemiyeti (AGC) üyeleri, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutladı.

        Valilik önünde düzenlenen törende Aydın Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ferdi Uzun, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Ferdi Uzun, burada yaptığı konuşmada, insanların en temel haklarından birisinin haber alma, yayma ve ifade özgürlüğü olduğunu belirterek, kamu ve sivil toplum kuruluşu yöneticileri ile siyasetçilerin eleştirilere karşı tahammüllü olmaları gerektiğini dile getirdi.

        Basın mensuplarının görevlerini yaparken meslek ilkelerine bağlı kalmalarının büyük önem taşıdığını da ifade eden Uzun, "Evet; hiç kuşkusuz basın özgür olmalıdır. Bunun yanında basın mensupları da görevlerini yaparken, etik ilkelerden asla ayrılmamalıdır." diye konuştu.

        Törenin ardından gazeteciler, Aydın Turistik Park Restoran'da düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Etkinliğe Aydın Büyükşehir Başkan Vekili Barış Altıntaş da katıldı.

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