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        İncirliova Belediye Başkanı Kaya, İYİ Parti'den istifa etti

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 19:37
        İncirliova Belediye Başkanı Kaya, İYİ Parti'den istifa etti

        AYDIN (AA) - İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, İYİ Parti'den istifa ettiğini bildirdi.

        Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun parti içinde yaşanan olaylara karşı aldığı tutum ile kendisine göstermiş olduğu tepkilerden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

        Özlem Çerçioğlu ile İncirliova'ya hizmet etme şansının kalmadığını aktaran Kaya, "Ben İncirliova'ya hizmet etmek için bu kadar çabalarken Özlem Çerçioğlu-Fatih Atay kavgasıyla uğraşmak zorunda değilim. Birilerinin siyasi hesaplaşması uğruna kimsenin kaprisini çekmek zorunda hiç değilim. Bu zamana kadar var gücümle İncirliova için çalıştım." dedi.

        Kaya, İncirliova'ya hizmet etmek için de çalışmaya devam edeceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

        "Ben bu göreve hizmet için geldim. İncirliova'ya hizmet etmek için de var gücümle çalışmaya devam edeceğim. Bu sebeple İYİ Parti'nden ayrılıyor, Millet İttifakı'ndan çekiliyorum. Aldığım bu karar partilerin kurumsal kimliklerine bir eleştiri kesinlikle değildir. 'Küçük dağları ben yarattım, her şeyi ben bilirim, ben ne dediysem o olacak' zihniyetine bir tepkidir. Buyurun kısır siyasetiniz sizin olsun."

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