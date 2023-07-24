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        GÜNCELLEME - Aydın'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2023 - 01:48
        GÜNCELLEME - Aydın'daki bıçaklı kavgada bir kişi yaralandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Çine ilçesinde çıkan ve bir kişinin yaralandığı kavgayla ilgili iki kişi tutuklandı.

        İddiaya göre, Cumhuriyet Mahallesi Parkı'nda düzenlenen bir sünnet merasiminde C.G. ile K.B. arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın kavga dönüşmesi üzerine C.G, K.B'yi bıçakla yaraladı.

        İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Çine Devlet Hastanesi'ne kaldırılan K.B, buradaki müdahalenin ardından Aydın Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yaralının hastanedeki tedavisi sürüyor.

        C.G, polis ekiplerince gözaltına alındı. Ekipler şüphelinin ifadeleri doğrultusunda S.K, E.O. ve O.G'yi de yakaladı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.G. ve S.K. tutuklanırken, E.O. ve O.G. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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