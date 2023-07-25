Aydın'da evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı
AYDIN (AA) - Aydın’ın Germencik ilçesinde evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren kişi gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında Mesudiye Mahallesi Doğan Sokak’ta F.G’nin (43), evinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Yapılan aramada 2 kök Hint keneviri ele geçirildi. Uyuşturucu testinin de pozitif çıktığı belirlenen şüphelinin işlemleri sürüyor.