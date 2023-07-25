Aydın'da zincirleme trafik kazasında 6 kişi yaralandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde kamyonun 3 otomobil ve 1 kamyona çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bahattin Yoldaş idaresindeki 09 BL 449 plakalı taş yüklü kamyon, Davutlar Mahallesi Namık Kemal Caddesi Göbekli Sokağı kavşağında önünde seyreden Süleyman Orpek'in kullandığı 09 EJ 288 plakalı otomobile çarptı.

Çarpmanın ardından Yoldaş'ın kullandığı kamyon, önce Sinan Er'in kullandığı 34 EZS 534 plakalı otomobile, ardından Yüksel Akarsu'nun kullandığı AC-EO-270 yabancı plakalı otomobile ve daha sonra da Ulaş Demir'in kullandığı 09 AEZ 149 plakalı kamyona çarptı.

Yol kenarındaki bir apartmana çarptıktan sonra durabilen kamyon, bina duvarına ve garaja da zarar verdi.

Kazada araçlarda bulunan Ayşe Er, Mehmet Yağız Er, Selim Er, Rukiye Akarsu, Zehra Akarsu ile Ümit Yoldaş yaralandı.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Söke Devlet Hastanesine kaldırıldı.