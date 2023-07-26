Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda yangın çıktı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Sazlı Mahallesi Şarlak mevkiindeki bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki makilik ve yer yer orman olan alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.

Sarp arazideki yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğüne ait ekipler ile Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri bölgeye gönderildi.

Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale ediyor.