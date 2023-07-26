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        GÜNCELLEME - Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 09:52
        GÜNCELLEME - Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altında

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde orman ve makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Sazlı Mahallesi Şarlak mevkisinde bir çimento üretim tesisi yakınlarındaki orman ve makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Sarp arazideki yangına müdahale için Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ve Aydın Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        3 helikopter ve 1 uçakla havadan da müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.

        Yangın bölgesinde incelemelerde bulunan Söke Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney, ihbarın ardından ekiplerin bölgeye hızlı şekilde intikal ettiğini ve yangının kontrol altına alındığını belirtti.

        Hava sıcaklıklarının çok yüksek olması nedeniyle yangının tekrar alevlenmemesi için gerekli tedbirleri aldıklarını aktaran Güney, yangının yaklaşık 15 hektarlık alanda etkili olduğunu değerlendirdiklerini ifade etti.

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