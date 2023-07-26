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        Aydın'da eriyen asfaltta mahsur kalan leylek kurtarıldı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2023 - 16:39
        Aydın'da eriyen asfaltta mahsur kalan leylek kurtarıldı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde sıcak nedeniyle eriyen asfaltta zifte yapışan leyleğe hayvanseverler müdahale etti.

        Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği'nden (EKODOSD) yapılan açıklamaya göre Kirazlı Mahallesi'nde sıcak havada eriyen asfaltın üzerinde bir leyleğin görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye dernek üyeleri yönlendirildi.

        Yapılan incelemede yavru olduğu belirlenen leyleğin ayağında ve kanatlarında zift olduğu görüldü. Dernek merkezinde su ve yiyecek verilen leyleğin vücudundaki ziftler temizlendi.

        Leyleğin bir süre gözetimin ardından doğaya salınacağı belirtildi.

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