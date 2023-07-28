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        İkna çalışması sonucu teslim olan 2 terörist Aydın'da aileleriyle buluşturuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 11:10
        İkna çalışması sonucu teslim olan 2 terörist Aydın'da aileleriyle buluşturuldu

        AYDIN (AA) - Jandarma Genel Komutanlığının ikna çalışmaları sonucu terör örgütü PKK'dan kaçarak güvenlik güçlerine teslim olan 2 terörist, Aydın'da aileleriyle buluşturuldu.

        Terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonlarını devam ettiren güvenlik güçleri, çocukları terör örgütü tarafından dağa kaçırılan ailelerle görüşerek evlatlarına kavuşmaları için çalışma yürütüyor.

        Bu kapsamda terör örgütüne 2003 yılında katılan M.İ ile 1999'da katılan L.A, Aydın İl Jandarma Komutanlığı ile İstihbarat Başkanlığınca yürütülen çalışmalar sonucu Şırnak'ın Silopi ilçesinde güvenlik güçlerine teslim olmaları konusunda ikna edildi.

        "Terör örgütüne üye olma" suçundan aranan biri kadın 2 terörist, İl Jandarma Komutanlığında aileleriyle bir araya getirildi.

        Buluşma esnasında duygulu anlar yaşandı, aileler güvenlik güçlerine teşekkür etti.

        Öte yandan 2 teröristle ilgili adli sürecin devam ettiği belirtildi.

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