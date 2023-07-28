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        Aydın'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 14:05
        Aydın'da 3 aracın karıştığı kazada 1 kişi öldü

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde, karşı şeride geçen kamyonun tır ve otomobile çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

        Aydın istikametine giden Yaşar Koç idaresindeki 35 AZC 516 plakalı kamyon, Didim-Söke kara yolu Sarıkemer Kavşağı yakınlarında, karşı şeride geçtikten sonra Ahmet Öz'ün kullandığı 06 DGC 927 tır ve Ahmet Akdoğan yönetimindeki 35 AS 6569 otomobile çarptı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan Yaşar Koç ile otomobildeki Ahmet ve Songül Akdoğan, ambulansla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Yaşar Koç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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