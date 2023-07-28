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        Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.07.2023 - 18:26
        Aydın'da zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Germencik ilçesinde zeytinlik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

        Hıdırbeyli Mahallesi Çaldır mevkisinde zeytinlik alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Dumanların fark edilmesi üzerine bölgeye Aydın Orman İşletme Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına 4 uçak, 5 helikopter, 11 arazöz, 80 işçi ile müdahale edildi.

        Yaklaşık 3 saatlik çalışmayla kontrol altına alınan yangında 700 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.

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