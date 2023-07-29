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        Aydın'da sahipsiz hayvanlar için "bir kap su" etkinliği düzenlendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 09:12
        Aydın'da sahipsiz hayvanlar için "bir kap su" etkinliği düzenlendi

        AYDIN (AA) - Aydın'da jandarma, polis ekipleri ve hayvan hakları dernek temsilcileri tarafından sahipsiz hayvanlar konusunda kamuoyunda farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirme çalışması yapıldı.

        İl Jandarma Komutanlığına bağlı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Tim Komutanlığı (HAYDİ) ekipleri, HAYDİ Polis ekipleri, Atatürk Kent Meydanı'nda kurulan stantta "bir kap su" etkinliği gerçekleştirdi.

        Ekiplere destek veren Aydın Hayvan Hakları Eğitim Hareketi Derneği Başkanı ve Aydın Manevi Hayvan Hakları Kurulu üyesi Jale Koç, kentte hava sıcaklığının her geçen gün yükseldiğini ve sahipsiz hayvanların bu durumdan olumsuz etkilendiğini söyledi.

        Vatandaşların susuz kalan hayvanlar konusunda duyarlı olmasını isteyen Koç, "Halkımızın özellikle mevsim normallerinin üstünde seyreden sıcaklıklarda can dostlarımızın da en az insanlar kadar etkilediğini anlatmak ve kapı önlerine bir kap su koymasını sağlamak için çalışıyoruz." dedi.

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