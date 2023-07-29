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        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da 100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yaptı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.07.2023 - 14:13
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Aydın'da 100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü yaptı

        AYDIN (AA) - Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, Aydın'ın Kuşadası ilçesinde partisince düzenlenen 100. Yıl Cumhuriyet Doğa Yürüyüşü'ne katıldı.

        Dilek Yarımadası Milli Parkı Botanik Parkuru'nda gerçekleştirilen organizasyonda Ümit Özdağ, partililerle İzmir Marşı eşliğinde yürüdü.

        Özdağ, yürüyüş sonrası yaptığı açıklamada, Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü dolayısıyla düzenledikleri anma programlarının 29 Ekim'e kadar süreceğini belirtti.

        Anma etkinliklerini büyük Türk milletiyle gerçekleştireceklerini kaydeden Özdağ, "Bu sene Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ancak bu önemli tarihin ne iktidar ne de muhalefet tarafından hakkı verilerek anılmadığını gördüğümüz için Zafer Partisi olarak faaliyetler başlatmış bulunuyoruz." dedi.

        Özdağ, doğa yürüyüşünün anma etkinliklerinin ilk adımı olduğuna işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Cumhuriyetin 100. yıl dönümüyle ilgili bir logo çalışması yaptık. Logomuzda 100 sayısı var. Aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk var. Bir de doğan ay şeklinde Türk bayrağımız var. Cumhuriyetimizin kuruluşu sırasında verilen bütün resmi evrak ve nüfus cüzdanlarının üzerinde hilal ve yıldız ters olarak dururdu. Doğan aydı bu. 1978'de kalkıp birileri gereksiz yere değiştirene kadar. Biz de Cumhuriyetin ikinci yüzyılına girerken, yeniden doğuşu temsil etmesi için doğan ayla bu adımı atıyoruz."

        Çalışmalarının logo tasarımıyla sınırlı kalmayacağına vurgu yapan Özdağ, 100. yıl marşının bestelenmesi için hazırlıkların sürdüğünü aktardı.

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