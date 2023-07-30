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        Aydın'da zeytinyağı çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.07.2023 - 13:40
        Aydın'da zeytinyağı çaldıkları ileri sürülen 2 kişi tutuklandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde zeytinyağı çaldıkları suçlamasıyla yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kızıldere Mahallesi'nde bir kişinin evinden 100 litre zeytinyağı çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelileri belirledi.

        Evlerine düzenlenen operasyonla yakalanan F.A. ile K.A. işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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