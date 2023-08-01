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        Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin girdiği kamyonetin sürücüsü saatlerce yardım bekledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 12:48
        Aydın'da Pitbull cinsi köpeğin girdiği kamyonetin sürücüsü saatlerce yardım bekledi

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde akaryakıt istasyonunda yakıt alan bir kamyonete binen sahipsiz Pitbull cinsi köpek, tüm çabalara rağmen araçtan inmeyince çevredekilere saldırabileceğinden endişe eden sürücü yaklaşık 6 saat veteriner hekim bekledi.

        Ahmet Aydın, gece saat 01.00 civarında kullandığı 09 J 0478 plakalı kamyonetle Söke-Bodrum kara yolundaki bir akaryakıt istasyonuna girdi. Yakıt dolumu sırasında açık bırakılan kapıdan içeriye tasması bulunmayan ve terkedildiği tahmin edilen Pitbull cinsi köpek girdi. Bu sırada kamyonette bulunan Fırat Taşdemir de korkuyla kendisini dışarıya attı.

        Tüm çabalarına rağmen köpeği kamyonetten indiremeyen Ahmet Aydın, jandarma ve itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Olay yerine gelen ekipler, köpeğin tehlikeli ırk olması nedeniyle müdahale edemedi.

        Gece olması nedeniyle hayvan barınağı görevlilerine ulaşamayan Aydın, olayı takip etmek üzere istasyona gelen gazetecilerin aracında sabahladı.

        Köpek, saat 7.00 civarında istasyona gelen Söke Belediyesi veteriner hekimi tarafından uyutularak Aydın Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine götürüldü.

        Sürücü Ahmet Aydın, gazetecilere yaptığı açıklamada yakıt aldığı sırada köpeğin yaklaşması üzerine istasyon görevlisinin depo kapağını kapatmadan kaçtığını, kapağı kapatmak için indiği sırada kapıyı açık bıraktığını, köpeğin bu sırada içeri girdiğini söyledi.

        Köpeğin çevredeki insanlara zarar vermemesi için kamyonetin kapıları kapattıklarını, jandarma ve itfaiyeyi aradıklarını söyleyen Aydın, "Kimse bir şey yapamadı. Mağdur kaldık bu şekilde. Normalde bunu çıkartabilirdik ama insanlar zarar görmesin diye yetkililerden çözüm bekledik." dedi.

        İstasyon çalışanları ise tasmasız köpeği daha önce görmediklerini, yakınlardaki bir yerleşim yerinde terk edildiğini düşündüklerini ifade etti.

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