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        Aydın'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.08.2023 - 13:38
        Aydın'da silah kaçakçılığı iddiasıyla 1 şüpheli tutuklandı

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Prof. Muammer Aksoy Mahallesi'ndeki bir evde silah kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

        Eve düzenlenen operasyonda 11 kurusıkıdan çevirme tabanca, av tüfeği, 45 fişek, 15 şarjör, çok sayıda yay, mil, ateşleme iğnesi ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

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