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        Aydın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 17:39
        Aydın merkezli 3 ilde yasa dışı bahis operasyonunda 8 şüpheli yakalandı

        AYDIN (AA) - Aydın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis oynattıkları iddia edilen 8 şüpheli gözaltına alındı.

        Nazilli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis borçları nedeniyle yaşamına son veren kişiye ait cep telefonunda araştırma yapan jandarma ekipleri, örgütlü olarak yurt dışı kaynaklı hazır bahis siteleri üzerinden yasa dışı bahis ve kumar oynatıldığını, oynanmasına aracılık yapıldığını tespit etti.

        Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verileri doğrultusunda şüphelilerin banka hesaplarında toplam 677 milyon 243 bin 657 lira 51 kuruş işlem hacmi bulunduğu ve 126 bahis oyuncusu olduğu tespiti üzerine 8 şüpheli belirlendi.

        Şüpheliler Aydın, Eskişehir ve Denizli'de 12 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alındı. Şüphelilere ait ikamet ve iş yerlerinde yapılan aramalarda suç delili olduğu değerlendirilen evrak ve dijital materyaller ele geçirildi.

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