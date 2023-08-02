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        Aydın'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.08.2023 - 18:42
        Aydın'da şarampole devrilen tırın sürücüsü yaşamını yitirdi

        AYDIN (AA) - Aydın'ın Söke ilçesinde şarampole devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Sarıkemer Mahallesi istikametinden Yeşilköy Mahallesine seyir halinde olan Turan Alkabak idaresindeki 48 AGJ 636 plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle şarampole devrildi.

        Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekipleri, olay yerinde yaptıkları incelemede tır sürücüsü Alkabak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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