Aydın'da kaçak sigara operasyonunda 2 kişi yakalandı

AYDIN (AA) - Aydın'ın Efeler ilçesinde düzenlenen kaçak sigara operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, B.D'nin iş yerinde sigara imal ederek satış yaptığını tespit etti.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 480 paket farklı markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 55 bin 720 tütün doldurulmuş makaron, 4 bin 400 boş makaron, 67 elektronik sigara, 125 elektronik sigara solüsyonu ve 500 makaron kutularından kesilmiş bandrol ele geçirildi.

Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.